Leerlingen van de basisschool Kairos in Amsterdam deden een wel hele gevaarlijke vondst tijdens het opruimen van zwerfafval in de buurt. Zij vonden een uzi onder een brug. Hoe het vuurwapen daar is terechtgekomen, is een raadsel. De pistoolmitrailleur werd snel door de politie in beslag genomen en vernietigd.

De scholieren deden mee aan de Amsterdam Cleanup Day toen ze het wapen vonden. Bepakt met vuilniszakken en vuilprikkers vonden de leerlingen de uzi onder een brug. Vindster Sarie riep haar klasgenoten Mara en Toby bij zich. Toby pakte de uzi voorzichtig op om het aan zijn leerkracht te laten zien.



"Gelukkig had hij zijn handschoenen al aan, want zodoende kwamen zijn vingerafdrukken niet op het wapen", schrijft de politie over de opmerkelijke vondst op Facebook. Toby moest de politie wel beloven dat als hij weer een wapen vindt, hij die niet zal oppakken of aanraken.



Het wapen werd snel door de politie in beslag genomen en vernietigd. Een vuurwapendeskundige bevestigde dat het inderdaad om een echte uzi ging. Hoe het vuurwapen daar terecht is gekomen, weet de politie niet.

"Sarie, Mara, Toby en alle leerlingen van groep 8, heel goed gewerkt en wij zijn trots op jullie dat jullie zo goed hebben gehandeld", sluit de politie haar bericht af.