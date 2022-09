Donderdag zien we wolkenvelden met af en toe ruimte voor de zon. In de loop van de ochtend neemt de buiigheid in Noord-Nederland wat toe. Het wordt rond de 18 graden.

In de middag zijn er meer buien in het noorden van het land dan in het zuiden. Er kan onweer voorkomen. De wind is matig en komt uit het noordwesten.

Tijdens de avond en in de nacht naar vrijdag trekken nog steeds buien van noordwest naar zuidoost over het land. De nacht naar vrijdag wordt fris. De minima komen uit tussen 12 graden aan zee en 8 graden in Drenthe en Twente.

Volg het weer Volgen Wil je elke dag het weerbericht ontvangen?

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.