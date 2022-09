De oprichter van het Amerikaanse outdoorbedrijf Patagonia, dat zo'n 3 miljard dollar waard zou zijn, geeft zijn bedrijf weg aan een aantal fondsen en non-profitorganisaties. Die kunnen de winst van het bedrijf gebruiken voor projecten om klimaatverandering tegen te gaan, meldt The New York Times.

De zeggenschap over Patagonia, dat ook in Nederland actief is, komt terecht bij twee speciaal opgerichte afdelingen die toezicht houden op de fondsen.

De winst die het bedrijf maakt die niet wordt geïnvesteerd komt ten goede aan sociale en milieuprojecten. De schatting is dat die tot wel 100 miljoen dollar per jaar kunnen ontvangen.

Oprichter en eigenaar van Patagonia Yvon Chouinard richtte eerder al het 1 procent for the Planet-initiatief op. Hij schreef Patagonia twintig jaar terug in als eerste bedrijf. Nu hebben meer dan 5000 bedrijven de duurzame aanpak overgenomen.

"Als we enige hoop hebben op een bloeiende planeet over 50 jaar, moeten we allemaal alles doen wat we kunnen met de middelen die we hebben", aldus Chouinard. " In plaats van waarde te onttrekken aan de natuur en die om te zetten in rijkdom, gebruiken we de rijkdom die Patagonia creëert om de bron te beschermen."

De kinderen van Chouinard, Claire en Fletcher, blijven voor het bedrijf werken. Zij worden verantwoordelijk voor het toezicht op de strategische beslissingen.