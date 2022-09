Het kabinet schreef met hulp van de zorgsector een plan om de zorg toekomstproof en betaalbaar te houden. Maar huisartsen, verpleegkundigen en verzorgenden lieten maandag weten nog niet achter dit zogeheten zorgakkoord te staan. Onder meer vanwege bezuinigingen, terwijl er juist meer zorg nodig is. Wat zijn de plannen en waarom is nog niet iedereen akkoord?

Met het Integraal Zorgakkoord (IZA) wil de overheid de zorg voor iedereen toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar houden. Om dit voor elkaar te krijgen, moet de zorgsector minder om ziekte draaien en meer om gezondheid. Zo moeten mensen gezonder gaan eten en meer bewegen om gezondheidsklachten te voorkomen.

Ook worden zelfredzaamheid en mentale gezondheid belangrijker. Schuldsanering en het tegengaan van eenzaamheid bijvoorbeeld, omdat dat ook helpt gezond te blijven. Kortom: meer voorkomen dan genezen dus.

Verder moeten zorgmedewerkers rekening gaan houden met 'culturele en sociaaleconomische' verschillen van hun patiënten. Mensen die nu bijvoorbeeld minder te besteden hebben of een verstandelijke beperking hebben, krijgen niet altijd goede zorg. Omdat ze te maken hebben met een combinatie van problemen, of omdat ze niet weten bij wie ze terechtkunnen.

Zorgpersoneel moet ook efficiënter en gemakkelijker gaan werken. Zodat ze tijdens hun dienst minder tijd kwijt zijn aan administratie. Ook moet er meer digitaal gebeuren, met bijvoorbeeld zorgapps, zodat patiënten zelf meer kunnen doen. Zo kan het personeel zijn tijd en energie slimmer inzetten.

Verder wil de overheid dat zorgmedewerkers meer plezier krijgen in hun werk. Dat moet ontstaan door ze vaker zelf te laten (mee)bepalen hoe ze hun werk doen.

Alle partijen zijn het er op zich over eens: de zorg kan en moet beter. Alleen al omdat we gemiddeld langer leven. De vraag naar zorg stijgt dus, terwijl er steeds meer ouderen zijn ten opzichte van het aantal werkenden. Gevolg: nog hogere werkdruk.

Vergeleken met andere sectoren heeft de zorg al last van meer ziekteverzuim en meer mensen die hun baan opzeggen. Vacatures zijn lastig op te vullen, waardoor de werkdruk nog verder stijgt.

Toch ziet de overheid meer geld in de zorg niet als oplossing en daarom is er nog geen akkoord. Volgens het plan gaat nu al 13 procent van het nationale inkomen naar zorg en welzijn. Zonder bezuinigingen verwacht het ministerie van Volksgezondheid dat de uitgaven verder oplopen tot 21 procent. Dat is niet realistisch en niet wenselijk, vindt ze. Om de levenskwaliteit van iedereen in Nederland te behouden, hebben andere sectoren immers ook geld nodig.

Meer geld zou bovendien de arbeidstekorten in de zorg niet oplossen, denkt de overheid. Nu al werkt een op de zes werknemers in Nederland in de zorg. "Als we doorgaan zoals nu, zou in het jaar 2040 een op de vier werknemers in de zorg moeten werken. Dat is niet haalbaar", staat in het plan. Grofweg hetzelfde aantal zorgmedewerkers zal dus méér zorg moeten verlenen. Dat schiet bij verschillende zorgorganisaties in het verkeerde keelgat.

Op sommige onderdelen van de zorg wil de overheid zelfs bezuinigen. Zo wordt het budget voor de huisartsenzorg in de komende jaren tot wel 80 miljoen euro lager. De wijkverpleging krijgt 600 miljoen euro minder.

Het budget voor multidisciplinaire zorg wordt 20 miljoen euro kleiner. In die zorgtak werken huisartsen samen met bijvoorbeeld specialisten om specifieke ziektes te behandelen. Deze bezuinigingen hebben ermee te maken dat de budgetten in voorgaande jaren niet helemaal op kwamen.

Maandag lieten verpleegkundigen, verzorgenden en huisartsen weten het zorgakkoord niet te ondertekenen. De rek is eruit, vindt de brancheorganisatie voor ouderenzorg en wijkverpleging. Om personeelstekorten aan te pakken, wil de organisatie juist meer investeringen.

Een andere vakbond weigert het plan te steunen totdat verpleegkundigen loonsverhoging kunnen krijgen. En huisartsen willen het akkoord pas ondertekenen wanneer duidelijk is dat zorgverzekeraars langere afspraken met patiënten gaan betalen. Ze hebben geen vertrouwen dat dat met dit zorgakkoord zal gebeuren.

Ondanks alle kritiek denkt de overheid de zorgpartijen nog te kunnen overtuigen. "Veel hangt af van de verdere uitwerking van het zorgakkoord en de bereidheid van zorgpartijen om het belang van de samenleving boven het eigen deelbelang te stellen", zegt bestuursvoorzitter Sjaak Wijma van Zorginstituut Nederland in een persbericht. "We hebben geen tijd te verliezen."