Afghanen van wie de Nederlandse overheid het verzoek tot evacuatie heeft afgewezen, kunnen tegen die afwijzing een rechtszaak starten. Dat heeft de Raad van State woensdag beslist. De uitspraak is een opsteker voor de naar schatting tientallen Afghanen die nog wachten op overbrenging naar Nederland.

De Raad van State geeft het ministerie van Buitenlandse Zaken de opdracht binnen twee weken tot een besluit te komen vanwege de "schrijnende situatie in Afghanistan".

De uitspraak is een tegenvaller voor de regering-Rutte. Bij de Raad van State stelden de advocaten van het kabinet dat de Afghanen van wie het evacuatieverzoek is afgewezen geen bezwaarprocedures kunnen starten.

Maar de Raad van State is het hier niet mee eens. Zij vindt dat er wel degelijk sprake is van een "besluit" waartegen Afghanen een bewaar kunnen indienden. De hoogste bestuursrechter vindt dat de regering de verantwoordelijkheid op zich heeft genomen om "zich in te spannen" voor de overkomst van Afghanen naar Nederland.

Dat blijkt uit het feit dat het kabinet in augustus vorig jaar de motie van D66-Kamerlid Selima Belhaj wilde uitvoeren. In die motie verzoekt de Kamer de regering om onder anderen mensenrechtenactivisten, journalisten en tolken naar Nederland over te brengen. In oktober vorig jaar beschreef het kabinet in een brief hoe het de overbrenging van de Afghanen wilde gaan uitvoeren.

De Raad van State vindt dat beslissingen die worden genomen op grond van die motie en de brief "besluiten" zijn, ook als het om een afwijzing gaat. Tegen zo'n besluit kunnen de Afghanen nu dus een bestuursrechtelijke procedure starten.