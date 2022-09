De zitting in de rechtbank van Maastricht is stilgelegd nadat de officier van justitie details over de dood van de negenjarige Gino bekendmaakte. De moeder van het omgebrachte jongetje reageerde emotioneel en werd de zaal uit gebracht.

Donny M. wordt ervan verdacht Gino begin juni te hebben omgebracht. Hij zou dat volgens het Openbaar Ministerie (OM) hebben gedaan door de jongen te smoren of te verstikken.

Wat hem verder ten laste wordt gelegd is nog niet duidelijk door het onderbreken van de zitting.

De negenjarige Gino verdween op 1 juni uit een speeltuin in Kerkrade. Hij logeerde bij zijn zus en had afgesproken 19.30 uur thuis te zijn. Toen hij om 21.00 uur nog niet thuis was sloeg ze alarm.

Na een dagenlange zoektocht vond de politie het lichaam van Gino uiteindelijk in Geleen, vlakbij de woning van Donny M. Hij was in de nacht ervoor aangehouden. Gino werd gevonden op aanwijzing van M.

Dit bericht wordt aangevuld.