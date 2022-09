Donny M. heeft bekend dat hij de negenjarige Gino heeft ontvoerd, seksueel heeft misbruikt en heeft gedood. Dat zei hij woensdag in de rechtbank van Maastricht.

Het OM verdenkt M. ervan dat hij Gino om het leven heeft gebracht door hem met een kussen te verstikken. Hij wordt er ook van verdacht de jongen medicatie en verdovende middelen te hebben toegediend.

Gino uit Kerkrade verdween op 1 juni uit een speeltuin in de Limburgse gemeente. Hij logeerde bij zijn zus en was niet thuisgekomen.

Na een dagenlange zoektocht vond de politie het lichaam van Gino uiteindelijk in Geleen, vlak bij de woning van Donny M. Hij was in de nacht ervoor aangehouden. De jongen werd gevonden op aanwijzing van de verdachte.

M. wordt ook verdacht van het hebben en verspreiden van kinderporno. Hij zou tussen eind 2018 en maart 2019 ook één kinderpornografisch filmpje hebben gemaakt.

Het ging om een filmpje van een slapend minderjarig slachtoffer. M. heeft bekend dat te hebben gedaan.

Donny M.: 'Het had nooit mogen gebeuren'

Na de bekentenis van M. noemde hij wat er is gebeurd "afschuwelijk". Hij zei dat dat "niet had mogen gebeuren".

Toen de officier van justitie begon met te zeggen dat M. ervan wordt verdacht Gino om het leven te hebben gebracht, reageerde Gino's moeder heftig. Ze sprong op en schreeuwde naar M. "hij is de moordenaar van mijn zoontje".

De zitting werd kort onderbroken. De moeder van Gino volgde de rest van de zitting in een aparte zaal.