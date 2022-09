Naturalis gaat een maanvis van zo'n 400 kilo opzetten. Het dier van bijna 2 meter lang en 184 centimeter hoog spoelde afgelopen winter aan op Ameland. Zaterdag wordt het proces van opzetten gestart. Bezoekers kunnen dit in het museum in Leiden volgen.

De maanvis wordt sinds eind vorig jaar bewaard in een vriezer. De vis wordt ontdooid in een museumzaal, die zaterdag gratis toegankelijk is. Experts houden die dag korte lezingen over het opzetten en bewaren van maanvissen en over de parasieten die de dieren bij zich dragen.

Na het weekend wordt er een gipsen mal gemaakt voor een kunstlichaam, waarna het dier wordt gevild. Experts gaan proberen de huid van het dier er in één keer af te halen.

Aangezien er nog niet veel bekend is over maanvissen, grijpt het onderzoeksinstituut de gelegenheid aan om meer te weten te komen over de diersoort.

Onderzoekers zijn onder meer geïnteresseerd in de parasieten op de huid van de maanvis en het dieet van het dier. De eetgewoonten worden onderzocht aan de hand van de inhoud van de maag en darm. Als de maanvis is opgezet, krijgt het dier een plekje in het museum waar het verder kan worden onderzocht.

Het is voor het eerst sinds 1940 dat Naturalis een maanvis opzet. Het instituut heeft met het naar eigen zeggen spectaculaire en leerzame opzetproces gewacht tot de coronamaatregelen waren afgeschaft. Zo kunnen bezoekers het proces van dichtbij volgen.