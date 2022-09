Sywert van Lienden en zijn compagnons planden al sinds het begin van de mondkapjesdeal een "commercieel avontuur", schrijft de Volkskrant woensdag. Dat blijkt uit bandopnamen over de mondkapjesdeal die in het bezit zijn van het Openbaar Ministerie (OM).

"We gaan gewoon die shit naar Nederland halen en we worden miljonair", zei Van Lienden. "In ieder geval is één eis dat we alle vier gillend rijk worden, want het is één grote middelvinger van de overheid. Ik ga dit echt serieus voor geen goud vrijwillig doen", zegt hij op 12 april 2020.

Op dat moment is Van Lienden nog gemeenteambtenaar in Amsterdam. Hij heeft in de voorgaande weken, na het uitbreken van de coronacrisis, succes gehad als kopstuk van de Stichting Hulptroepen Alliantie.

Van Lienden belooft "om niet" mondkapjes veilig te stellen voor de zorg. De stichting werkt daarvoor samen met tal van vrijwilligers en partijen als Coolblue, Randstad, beurshandelsbedrijf IMC, Flexport en KLM. Het is een initiatief zonder winstoogmerk, wordt keer op keer benadrukt.

De transcripten van de bandopnamen, die deels in handen zijn van de Volkskrant, circuleren inmiddels breder. Ze doken ook op in het strafrechtelijk onderzoek dat het OM uitvoert naar de mondkapjesdeal.

Ook in het onderzoek dat accountantsbureau Deloitte namens het ministerie van Volksgezondheid uitvoert naar de zaak worden transcripten van interne overleggen gebruikt.