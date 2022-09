In de zuidelijke helft van het land regent het woensdag geruime tijd. In het noorden blijft het droog met een paar opklaringen. In delen van Noord-Brabant en Limburg valt uiteindelijk zo'n 15 tot 30 millimeter regen.

De regen trekt woensdagmiddag heel langzaam weg en vanuit het noordwesten breekt de zon soms door. Het wordt 16 tot 20 graden en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind.

Donderdag waait er een stevige noordwestenwind. Er is af en toe zon en er vallen buien. Het wordt 17 tot 19 graden.

