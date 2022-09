Ruim drie maanden na de verdwijning en moord op Gino (9) uit Kerkrade, zullen zijn nabestaanden verdachte Donny M. voor het eerst zien. De 22-jarige man uit Geleen staat vandaag voor de rechter.

Donny M. wordt in ieder geval verdacht van ontvoering en moord. Daarnaast verdenkt het Openbaar Ministerie (OM) hem van het bezit en verspreiden van kinderporno. Of hij ook wordt verdacht van het seksueel misbruiken van Gino is door het OM niet bekendgemaakt.

De negenjarige Gino verdween op 1 juni uit een speeltuin in Kerkrade. Hij logeerde op dat moment bij zijn zus. In de dagen daarna hield de politie grote zoekacties met onder meer vrijwilligers.



Uiteindelijk werd het lichaam van Gino gevonden vlak bij de woning van Donny M. De politie hield M. aan in de nacht van 3 op 4 juni in zijn huis in Geleen. Na aanwijzingen van M. vond de politie Gino.

Zaak nog niet inhoudelijk behandeld

Veel vragen van de nabestaanden worden vandaag vermoedelijk nog niet beantwoord. De zitting in de rechtbank van Maastricht is een zogeheten pro-formazitting. Dat houdt in dat rechter de zaak niet inhoudelijk behandelt.

Een verdachte mag maximaal 110 dagen in voorarrest blijven. Daarna moet die worden vrijgelaten. Om dat te voorkomen wordt een pro-formazitting gehouden, zodat de voorlopige hechtenis kan worden verlengd.

Voor de rechter de zaak inhoudelijk kan behandelen moet M. eerst zijn onderzocht in het Pieter Baan Centrum. De verwachting is dat de resultaten daarvan nog wel even op zich laten wachten.

Bloemen bij de speeltuin waar Gino begin juni verdween. Bloemen bij de speeltuin waar Gino begin juni verdween. Foto: ProShots

Donny M. is al meerdere keren veroordeeld

Donny M. is al eerder veroordeeld. In 2015 voor poging tot doodslag, omdat hij een stoeptegel van een viaduct had gegooid. De tegel kwam vlak voor een rijdende auto terecht. De rechtbank gaf hem een taakstraf van honderd uur, waarvan vijftig voorwaardelijk. Daarnaast kreeg hij een proeftijd van twee jaar.

Volgens een psycholoog was de toen vijftienjarige Donny zwakbegaafd. Hij had een autismespectrum- en een aandachtstekortstoornis. Daardoor kon het gooien met de stoeptegel Donny slechts verminderd worden aangerekend. Daar ging de rechtbank in mee.

Toen M. in 2017 nog in zijn proeftijd zat, mishandelde hij twee kinderen van tien en zeven jaar. Een van hen misbruikte hij. M. kreeg daarvoor bijna vijf maanden jeugddetentie. Hij werd ook opgenomen in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg voor jongeren tot 23 jaar.

Deskundigen schatten in 2017 in dat de kans dat M. opnieuw in de fout zou gaan "matig" was.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) onderzoekt of Donny M. in het verleden de juiste zorg en begeleiding heeft gehad. Dat onderzoek is naar verwachting in het voorjaar van 2023 afgerond.