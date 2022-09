De overheid blijft falen in haar taak om kwetsbare kinderen te beschermen. De belangrijkste inspecties in de gezondheidszorg en justitie worden er moedeloos van. "We zien dat er nu nog steeds geen verbeteringen zijn."

Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS) moeten direct het stelsel van jeugdbescherming drastisch aanpakken. Dat zeggen de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid.

"Ondanks de inzet van de jeugdbeschermers, de betrokken partijen en het toezicht van de inspecties is de situatie in de jeugdbeschermingsketen onverminderd slecht. De overheid faalt bij haar taak om kwetsbare kinderen te beschermen", stellen de inspecties.

Het is volgens de inspecties "de verantwoordelijkheid van gemeenten om te zorgen voor toereikend aanbod van jeugdbescherming en jeugdhulp. De minister en staatssecretaris zijn verantwoordelijk voor het stelsel, en crisisaanpak is nu nodig".

Inspecties slaan al sinds 2019 alarm

De inspecties wijzen erop dat ze al in 2019 vaststelden dat de Nederlandse overheid onvoldoende haar verantwoordelijkheid neemt op dit terrein. In mei van dit jaar concludeerden ze dat de jeugdbeschermingsketen niet voldoet aan de in de wet vastgelegde minimale kwaliteitseisen.

De inspecties deden verschillende onderzoeken en telkens was de conclusie dat het niet goed ging in de jeugdbescherming en dat de problemen heel groot zijn. De gedane aanbevelingen werden alleen niet overgenomen, zeggen de inspecties.

"We zien dat er nu nog steeds geen verbeteringen zijn. Het helpt niet als wij instellingen maatregelen opleggen. Want de oorzaak van de problemen ligt niet bij de instellingen."

'Op korte termijn geen aanpak om jeugdbescherming te verbeteren'

Afgelopen maanden hebben de inspecties gesprekken gevoerd met allerlei betrokken organisaties en daaruit maken ze nu op dat "op korte termijn geen breed gedragen aanpak te verwachten is om de jeugdbescherming te verbeteren".

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) stelde recent ook al dat de problemen bij de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en het haperende jeugdbeschermingsstelsel dermate nijpend zijn dat onmiddellijk moet worden ingegrepen.

Ook volgens de inspecties is dat duidelijk. De jeugdbeschermers en hun instellingen moeten hun werk kunnen doen. Als een kind bepaalde zorg nodig heeft moeten jeugdbeschermers dit direct kunnen bieden, melden de inspecties. Dat is nu niet het geval.