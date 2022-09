Bij een zoektocht naar Sumanta Bansi zijn dinsdag menselijke resten gevonden op een bedrijventerrein in Hoorn. De politie deed de vondst nadat Manodj B. opbiechtte waar hij het lichaam van de zwangere studente had verborgen.

Bansi verdween in februari 2018 op 22-jarige leeftijd. De 42-jarige Manodj B. uit Hoorn werd in juni dit jaar veroordeeld tot vijftien jaar cel voor het doden en wegmaken van het lichaam van Bansi.

Volgens De Telegraaf is B. dinsdag opnieuw gehoord door de politie. Dat gebeurde na een dringende oproep van de krant en de nieuwe advocaat van B., Theo Hiddema. Direct na dat verhoor zijn de rechercheurs samen met B. naar de locatie gegaan.

Volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) moet verder onderzoek uitwijzen of de gevonden menselijke resten van Bansi zijn. "De politie is op dit moment nog volop bezig met het onderzoek." In het belang daarvan doet justitie voorlopig geen nadere mededelingen.

Bansi woonde ten tijde van haar verdwijning bij B. De studente biomedische wetenschappen was op dat moment negen weken zwanger van hem. B. zou haar hebben vermoord vanwege die zwangerschap, waardoor de eer van zijn familie op het spel zou hebben gestaan. Bansi moest een eerdere zwangerschap al afbreken onder druk van het gastgezin.

De politie heeft al meermaals gezocht naar het lichaam van Bansi. Die zoektochten focusten zich met name op recreatiegebied De Hulk in de Noord-Hollandse stad. Maar het lichaam van Bansi werd niet gevonden.