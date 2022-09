Agenten hebben het stroomstootwapen in het eerste half jaar na de invoering 1.730 keer ingezet. In 1.279 van de gevallen was slechts dreigen met de taser voldoende, 451 keer is daadwerkelijk een stroomstoot toegediend.

Volgens de politie bleef het letsel vrijwel elke keer beperkt tot "een of twee kleine wondjes van de pijltjes". Vijf mensen liepen zwaarder letsel op, vooral doordat ze vielen. Het ging om hoofdwonden, een gebroken kaak en een ontwrichte schouder.

Na een testfase behoort het stroomstootwapen sinds januari tot de wapenuitrusting van agenten. De cijfers van de inzet bestrijken de periode tot en met 30 juni. Toen waren tienduizend agenten opgeleid en bevoegd om de taser te gebruiken. Het is de bedoeling is dat dit aantal nog groeit.

Het wapen kan stroomdraden afvuren, waardoor iemand tijdelijk zijn spieren niet kan bewegen. Ook kan het apparaat rechtstreeks op de huid van een verdachte worden gezet. In de zogenoemde stunmodus kan de agent dan een rechtstreekse pijnprikkel geven. In het afgelopen half jaar is dit 23 keer gebeurd.

Zo werken de stroomstootwapens waar de politie mee test

Mensenrechtenclubs spraken hun zorgen uit

Onder meer mensenrechtenorganisatie Amnesty International heeft zich uitgesproken tegen deze methode, omdat die "onaanvaardbare gezondheidsrisico's" met zich mee zou brengen.

Op 1 juli overleed een man in Franeker, nadat hij was getaserd door agenten. Volgens de politie, die uitrukte na een verzoek om ondersteuning bij hulpverlening, had de man zich hevig verzet. Agenten zagen zich daardoor genoodzaakt pepperspray en het stroomstootwapen te gebruiken. Het onderzoek naar dit overlijden loopt nog.