Presidenten van de rechtbank Oost-Brabant en het gerechtshof Den Bosch hebben Rob B. excuses aangeboden. B. zat jarenlang ten onrechte vast in de zaak die bekendstaat als de Rosmalense flatmoord. Een woordvoerder van de Raad voor de rechtspraak bevestigt een bericht van de Volkskrant hierover.

Rob B. wil ook na zijn vrijspraak graag Rob B. genoemd blijven worden. NU.nl geeft daar gehoor aan en schrijft zijn achternaam niet voluit.

B. werd vorige week maandag vrijgesproken, nadat hij eerder tbs met dwangverpleging kreeg opgelegd voor het doden van zijn partner in 2000.

"De presidenten van het hof en de rechtbank hebben een brief gestuurd waarin ze aangeven dat ze het verschrikkelijk vinden wat hem is overkomen. En in de brief schrijven de presidenten dat het hen spijt dat hij ten onrechte van zijn vrijheid is beroofd. Ze hebben ook aangeboden met hem in gesprek te gaan als hij daar prijs op stelt", zegt een woordvoerder van de Raad voor de rechtspraak.

De advocaat van B. geeft aan dat de brief erg gewaardeerd wordt. "Er gaat een helende werking van uit, naar mijn cliënt en familie en samenleving. Ik vind het erg mooi dat eruit blijkt dat ze het inzicht tonen dat het goed fout is gegaan en dat ze geschokt zijn door de dwaling", zegt Pieter van der Kruijs. De raadsman heeft zich jarenlang ingezet om de zaak opnieuw voor de rechter te krijgen. Hij keerde zelfs terug uit zijn pensioen om B. tijdens de herziening opnieuw bij te staan.

Geen bewijs dat B. betrokken was bij dood van zijn vriendin

Concreet en overtuigend bewijs dat B. aanwezig of betrokken was bij de dood van zijn vriendin ontbreekt. Dat oordeelde het hof in Arnhem vorige week in het herzieningsproces.

B. vond zijn 37-jarige partner met een doorgesneden keel in hun gezamenlijke woning in de Rosmalense wijk Hintham. De inmiddels 64-jarige B. heeft betrokkenheid bij de dood van zijn partner altijd ontkend. Zowel de rechtbank als het hof in Den Bosch veroordeelde hem voor doodslag en legde tbs op.

De Hoge Raad bepaalde in 2020 dat de zaak opnieuw moest worden gedaan. Nieuw onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) wees uit dat zelfdoding een waarschijnlijker scenario was dan moord of doodslag.

Eerder bood het Openbaar Ministerie (OM) excuses aan voor het leed dat B. is aangedaan. Het OM gaat in gesprek met B. en zijn advocaat om "persoonlijk excuses aan te bieden" en om te praten over een schadevergoeding.