Dikkere bewolking met hier en daar regen trekt de komende uren naar Duitsland weg. Overdag klaart het op in het noorden en blijft het droog. In de zuidelijke helft van het land is veel bewolking en kan met name in de avond wat regen vallen.

Het wordt 20 tot 23 graden bij een zwakke tot matige noordwestelijke wind.

Woensdag kan het in het zuiden regenen. In het noorden breekt de zon vaker door en blijft het droog. Het wordt rond de 18 graden.

