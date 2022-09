Een nieuwe coronaprik van fabrikant BioNTech/Pfizer is maandag goedgekeurd voor gebruik in Europa. Het vaccin is aangepast aan twee omikronvarianten van het coronavirus. Het gaat om de BA.4- en de B.A5-variant.

De prik lijkt sterk op het vorige vaccin van de fabrikant. BioNTech/Pfizer heeft wat aanpassingen gedaan, zodat het vaccin beter werkt tegen de nieuwe varianten. "Dit vernieuwde vaccin kan gebruikt worden als booster voor iedereen van twaalf jaar en ouder", legt het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) uit.

Volgens het Europese geneesmiddelenbureau EMA hebben de vaccinmakers genoeg bewijs geleverd voor de werkzaamheid, veiligheid en kwaliteit van deze nieuwe versie.

Het ministerie van Volksgezondheid weet nog niet precies vanaf wanneer Nederlanders de nieuwste versie van de vaccins kunnen krijgen. "Zodra die beschikbaar komt, gaan we ermee beginnen", zegt een woordvoerder. Mensen krijgen nu nog een boosterprik, die tegen zowel het oorspronkelijke virus als de BA.1-omikronvariant werkt.

Volgens deskundigen van het Outbreak Management Team (OMT) maakt het niet zoveel uit of mensen de nieuwe of de al bestaande versie van het Pfizer-vaccin krijgen. Zij zeggen dat de onderlinge verschillen tussen de subvarianten van omikron "aanzienlijk geringer" zijn dan bijvoorbeeld het oorspronkelijke coronavirus en de eerste omikronvariant. Ook is de BA.5-variant alweer over zijn hoogtepunt heen.

Dit najaar staat er weer een nieuwe vaccinatieronde gepland in Nederland. De eerste groepen mensen kunnen vanaf 19 september een nieuwe herhaalprik tegen COVID-19 halen.