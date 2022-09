Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag in de rechtbank in Amsterdam celstraffen tot twaalf jaar geëist tegen zes mannen die zich met de invoer van en handel in cocaïne zouden hebben beziggehouden. Om containers waarin coke zat verstopt ongecontroleerd op Europese bodem te krijgen, zou het computersysteem van het bedrijf Antwerp Euroterminal (AET) in de haven van Antwerpen zijn gehackt. Dit zou zijn gebeurd met hulp van een corrupt contact binnen het bedrijf.

Politie en justitie kwamen de verdachten vorig jaar op het spoor door onderschepte cryptocommunicatie tussen de verdachten onderling. Dat zijn versleutelde berichten, vaak verstuurd met speciale telefoons.

Het OM beschuldigt de verdachten van verschillende misdrijven: van het importeren van ladingen cocaïne tot een poging tot uitlokking van moord en wapenbezit. Een eerdere poging tot het invoeren van 5.000 kilo coke mislukte doordat de partij in februari 2020 al in Costa Rica werd onderschept.

De hoogste eis was voor de 56-jarige Bob Z. uit Ridderkerk. Volgens justitie is hij niet alleen schuldig aan drugshandel, maar ook aan ernstige bedreiging. Z. had ruzie met een van de medeverdachten over een partij van 100 kilo cocaïne. Daarop meenden zij beiden recht te hebben, zegt het OM. Er werd gedreigd de tegenpartij te straffen door diens dochters te ontvoeren of te vermoorden als er niet 1,2 miljoen euro werd betaald. Doordat de politie met de geheime berichten meelas, kon zij op tijd ingrijpen.

Door het meelezen van deze berichten kwam ook de computerhack bij AET aan het licht. De hack vond plaats in september 2020, via een USB-stick met malware die door verdachte Davy de V. (41) aan een omgekochte medewerker zou zijn gegeven. Op die manier kon toegang worden verkregen tot het systeem. Tegen De V. eiste het OM tien jaar cel. Hij is eerder veroordeeld voor het hacken van het havenbedrijf ECT. Die zaak moet nog worden behandeld door het gerechtshof. De verdachten hadden het volgens het OM ook gemunt op haventerminals in Rotterdam.

"Doordacht en geraffineerd", zo omschreef de officier van justitie de aanpak van de verdachten. "Het gemak en de geroutineerdheid waarmee werd gehandeld - het was echt business as usual." De verdachten leden volgens het OM een onopvallend bestaan. "Maar achter die façade gaat een hele wereld schuil van keiharde criminaliteit."

De rechtbank doet op 21 november uitspraak.