Maandagochtend kan het regionaal grijs en fris zijn. Overdag wisselen sluierwolken en zon elkaar af. Het wordt 22 graden tot plaatselijk 25 graden.

In de avond neemt de bewolking vanuit het noordwesten toe. En in de noordelijke helft van het land kan in de nacht flink wat regen vallen. Het wordt 's nachts 14 tot 17 graden.

Dinsdag kan het in het oosten nog wat regenen. Later op de dag is het op de meeste plaatsen droog. In het noorden schijnt dan de meeste zon. In de avond kan in het zuiden nog wel een bui vallen. Het wordt 20 tot 22 graden.

