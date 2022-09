De Spaanse vrachtwagenchauffeur die eind augustus bij het dodelijke ongeval in Nieuw-Beijerland betrokken was, zegt in een interview met het Spaanse El Español onschuldig te zijn. De chauffeur zegt dat hij een epileptische aanval had toen het ongeluk gebeurde. Daardoor zou hij zich niks meer kunnen herinneren van het ongeluk.

Zijn advocaat Winston de Brouwer zei dinsdag aan tafel bij praatprogramma Jinek ook al dat een epileptische aanval waarschijnlijk de oorzaak van het ongeluk was.

De Spaanse chauffeur zou in zijn jeugd last hebben gehad van epilepsie, zei De Brouwer. Hij had al heel lang geen aanval meer gehad. "Hij volgt de aanwijzingen die de dokter hem geeft en slikt trouw zijn medicatie", aldus zijn advocaat.

De chauffeur raakte op 27 augustus van een dijk op de Zuidzijde in het Zuid-Hollandse dorp Nieuw-Beijerland. Hij reed vervolgens in op een buurtfeest. Daarbij kwamen zes volwassenen om het leven. Onder hen was ook een hoogzwangere vrouw, waarmee het dodental uitkwam op zeven.

Chauffeur wacht proces in vrijheid af

De raadkamer van de rechtbank Rotterdam besloot donderdag dat de chauffeur zijn proces in vrijheid mag afwachten.

Het Openbaar Ministerie (OM) wilde de voorlopige hechtenis van de 45-jarige chauffeur laten verlengen vanwege herhalingsgevaar. Maar volgens de raadkamer is daar geen sprake van. De rechtbank liet weten dat het voor het onderzoek niet van belang is dat hij langer blijft vastzitten.

Het OM gaat in beroep tegen de beslissing van de raadkamer. Het is nog niet bekend wanneer het beroep behandeld zal worden.

De chauffeur zegt in het interview met El Español zichzelf ook als slachtoffer te zien, omdat hij ook had kunnen omkomen. Hij mag tijdens het onderzoek naar het ongeluk niet meer rijden. Zijn rijbewijs is ingenomen.