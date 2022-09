De man die in de nacht van zaterdag op zondag dood werd gevonden op het dak van een kerk op het Bonifatiusplein in Leeuwarden was mogelijk bezig met het stelen van koper, meldt een woordvoerder van de politie.

De politie doet aanvullend onderzoek. "We moeten nog kijken wat de omstandigheden zijn waaronder hij is overleden. We houden een brede blik en bekijken alle mogelijke scenario's", aldus de woordvoerder.

De politie meldde eerder al dat de 33-jarige Leeuwarder waarschijnlijk zelf op het dak was geklommen. De politie gaat er op dit moment van uit dat op het dak vervolgens een noodlottig ongeval heeft plaatsgevonden.

Volgens de woordvoerder is degene die melding deed van het incident bij de politie bekend. "Daar gaan we nog uitgebreid mee in gesprek." Het lichaam van het slachtoffer is inmiddels geborgen.