Het is zaterdagavond rustig gebleven in Renesse, zegt een woordvoerder van de politie. De Zeeuwse badplaats was tot zondag 7.00 uur aangewezen als veiligheidsrisicogebied, omdat twee groepen mensen mogelijk de confrontatie met elkaar aan wilden gaan.

Een groep uit Dordrecht zou onderweg zijn om op de vuist te gaan met een groep in Renesse. Een vechtpartij tussen de twee groepen een week eerder was aanleiding om alert te zijn, legt een woordvoerder uit.

De Dordtenaren zijn niet gekomen, maar in Renesse ontstond zaterdagavond wel een andere groep met "mensen uit Zeeland". Zij werden gesommeerd te vertrekken. Het is trouwens niet zeker of die groep heibel zocht, zegt de politiewoordvoerder.

Renesse is op dit moment geen veiligheidsrisicogebied meer. Als de driehoek van burgemeester, officier van justitie en de politie zondagavond menen dat het weer nodig is, kan de maatregel opnieuw worden afgekondigd.

In een veiligheidsrisicogebied mag de politie bijvoorbeeld preventief fouilleren om te controleren of mensen wapens bij zich dragen.