Komende week begint met vrij warm nazomerweer, maar de zon moet al snel ruimte maken voor herfstachtige taferelen. Zo moeten we rekening houden met bewolking en regen. Ook de temperatuur zal gedurende de week dalen.

Maandag wordt een echte nazomerse dag. Door veel zon en slechts enkele wolken lopen de temperaturen op van 22 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. 's Avonds blijft het bijna overal droog. Wel wordt de bewolking vanuit het noorden dan dikker.

Dinsdag luidt de overgang naar het herfstige weer in. Hoewel het in het noorden nog zonnig zal zijn, krijgt de rest van het land te maken met wolken en wat regenbuien. Ook de temperatuur zakt dan al iets, maar met 21 graden blijft het nog redelijk warm. Normaal gesproken is het halverwege september zelfs nog 2 graden koeler.

Ook in de tweede helft van de week wordt herfstachtig weer verwacht. Vooral bij zonsopgang- en ondergang wordt het bewolkt. Ook zal het vanaf woensdag elke dag een graad of 2 koeler worden. Vanaf donderdag blijft de maximumtemperatuur onder de 20 graden.