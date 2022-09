Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft excuses aangeboden aan stichting INLIA omdat er geen gebruik is gemaakt van aangeboden hulp bij de opvang van asielzoekers. Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie zondag na onderzoek van Pointer.

Volgens het onderzoeksplatform heeft INLIA sinds juni meermaals aangeboden om kinderen en andere kwetsbaren op te vangen. Het ministerie ging daar niet op in. "Dit is gewoon niet goed gegaan", zegt een woordvoerder van het ministerie.

"We hadden bedden gereserveerd in kerken rond Ter Apel, maar daar is geen gebruik van gemaakt", zegt INLIA-directeur John van Tilborg tegenover Pointer. "Het ministerie heeft daar later excuses voor aangeboden, want er lagen zwangere vrouwen en kinderen buiten."

Het ministerie geeft toe dat er in "een uitzonderlijke situatie onder stoom en kokend water" dingen zijn misgegaan. Hoeveel mensen buiten hebben geslapen doordat het aanbod van is afgeslagen, is volgens het ministerie niet vast te stellen. Inmiddels zou de samenwerking met INLIA wel goed verlopen.