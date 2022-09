Een negentienjarige man is zaterdagavond overleden na drugsgebruik op een feest in de Rotterdamse club Maassilo. Dat bevestigt de politie zondag na berichtgeving van het AD.

De man gedroeg zich agressief, waarop de politie werd gealarmeerd. Toen de agenten arriveerden, bleek de man onwel te zijn geworden. Hulpverleners probeerden hem tevergeefs te reanimeren.

"Een arts heeft vastgesteld dat dat het gevolg was van het drugsgebruik", zegt een politiewoordvoerder. Of het om een overdosis ging, kan ze niet zeggen. "De drugs hebben processen op gang gebracht in zijn lichaam waardoor hij is overleden."

Na het incident werden feestgangers opgeroepen de club te verlaten. Dat leverde volgens de woordvoerder geen problemen op.