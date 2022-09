De man die in de nacht van zaterdag op zondag dood werd gevonden op het dak van een kerk op het Bonifatiusplein in Leeuwarden is daar waarschijnlijk zelf opgeklommen, meldt de politie. Op het dak heeft "een noodlottig ongeval" plaatsgevonden. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk.

Het slachtoffer is een 33-jarige man uit Leeuwarden, zegt een woordvoerder van de politie. Eerder werd al gemeld dat het lichaam op ongeveer 20 meter hoogte werd gevonden.

De politie heeft een onderzoek ingesteld. Om het lichaam te bergen is een eenheid ingeschakeld die gespecialiseerd is in het werken op hoogte.