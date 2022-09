Vakbonden FNV, CNV en VVMC en de NS hebben zondagochtend een voorlopig cao-akkoord bereikt. De bonden leggen het akkoord voor aan de leden en tot die tijd zijn de aangekondigde stakingen van de baan, meldt FNV Spoor. De NS bevestigt het nieuws.

In het cao-akkoord zijn onder meer afspraken gemaakt over een gemiddelde loonsverhoging van 9.25 procent in achttien maanden tijd. Daarnaast krijgt het NS-personeel zowel in december 2022 als in juli 2023 een uitkering van 1.000 euro. Ook zijn er inflatiereparatie-afspraken gemaakt.

Leden van de vakbonden mogen nog stemmen over het principeakkoord. Daarvoor organiseren de bonden informatiesessies, waarna de leden digitaal kunnen aangeven of ze tevreden zijn met het cao-akkoord. Pas als zij akkoord gaan, zijn de acties definitief van de baan.

De onderhandelingen werden zaterdagochtend hervat. Om de eisen van de NS-werknemers kracht bij te zetten werd er meermaals gestaakt. De stakingen in augustus en september hadden grote gevolgen voor treinreizigers. Daarnaast leidden de stakingen tot honderden kilometers extra file op de weg.

Vrijdag was er een landelijke staking, waardoor zo goed als al het treinverkeer platlag. Toen gold het advies om thuis te werken. Ook voor komende week stonden acties gepland, maar deze zijn opgeschort.