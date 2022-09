In bijna het hele land komt plaatselijk dichte mist voor, meldt het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KNMI). Tussen 5.00 en 8.00 is code geel van kracht in alle provincies op Zeeland en het Waddengebied na. Die is ingesteld vanwege gevaarlijke rijomstandigheden door slecht zicht, aldus het KNMI. Mist kan verraderlijk zijn door plotseling optreden.

Weerplaza meldt dat de mist in de loop van de ochtend oplost en plaatsmaakt voor de zon.

In de middag is het afwisselend zonnig en bewolkt. Er kan lokaal een bui vallen.

De temperatuur stijgt naar 21 graden aan zee tot lokaal 23 graden in het zuidoosten.

In de nacht van zondag op maandag koelt het af naar 11 tot 14 graden en kan opnieuw wat mist ontstaan.

Maandag schijnt de zon geregeld. De zuidelijke wind voert warmere lucht aan. Het wordt 22 graden in het noorden tot een zomerse 25 in het zuidoosten.

Ontvang een melding als het KNMI een weeralarm afgeeft. Volgen Meld je aan

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.