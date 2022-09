Op het dak van een kerk op het Bonifatiusplein in het centrum van Leeuwarden is een overleden persoon gevonden. Volgens een politiewoordvoerder ligt het lichaam op ongeveer twintig meter hoogte. Hoe de persoon daar terecht is gekomen en hoe die is overleden is nog onduidelijk.

"We hebben nog heel veel vragen", aldus de woordvoerder die spreekt van een bijzondere situatie.

De politie is met meerdere eenheden aanwezig. Om het lichaam te bergen is een eenheid ingeschakeld die gespecialiseerd is in het werken op hoogte, aldus de politie. Ook wordt er door de politie onderzoek gedaan naar de identiteit van de overleden persoon en de toedracht.