De meldkamer van de Veiligheidsregio Zeeland wordt overspoeld met meldingen over wateroverlast. Op veel plaatsen in de provincie is zaterdagmiddag sprake van extreme regenval.

Bij de meldkamer zijn ruim tweehonderd meldingen binnengekomen, bevestigt de veiligheidsregio aan NU.nl. Het gaat vooral om ondergelopen kelders en andere relatief kleine overlast. Er zijn geen gewonden gevallen.

Op sociale media zijn beelden van ondergelopen straten in onder meer Middelburg en omgeving te zien. Bij sommige huizen en winkels loopt het water naar binnen. In Terneuzen moest de brandweer een parkeergarage leegpompen.

De veiligheidsregio roept mensen ertoe op alleen het alarmnummer 112 te bellen bij "acuut gevaar voor mens of dier".

Het KNMI had vanwege de buien code geel uitgegeven voor Zeeland. Die waarschuwing is inmiddels niet meer kracht. De buien komen vanaf de Noordzee de provincie binnen en op sommige plekken valt volgens het weerbureau meer dan 50 millimeter regen. In de loop van de middag wordt het grotendeels weer droog.

Volgens Omroep Zeeland zijn een paar festiviteiten afgelast, net als enkele wedstrijden in het amateurvoetbal. De open dag van de provincie Zeeland gaat nog wel door, meldt de provincie op Twitter. "Het is straks (vast wel) droog."