In Diergaarde Blijdorp is een secretarisvogel geboren. Het is volgens de Rotterdamse dierentuin de eerste geboorte van de vogelsoort in het park.

Begin juli legde een vogelstel drie eieren, die daarna verplaatst werden naar een broedmachine. "De vogels zitten in een volière bij andere roofvogels, zoals gieren en helmparelhoenen", zegt een vogelexpert van Diergaarde Blijdorp. "Je wil niet dat andere vogels de eieren uitpikken. Vandaar dat we ze naar een broedmachine hebben verplaatst."

Een van de drie eieren is vlak voor het uitkomen terug in het nest gelegd. Een tweede ei bleek onbevrucht, het derde embryo is afgestorven in de broedmachine. De pasgeboren vogel zal volgens Diergaarde Blijdorp in november uitvliegen.

De vogels komen oorspronkelijk uit Afrika en worden met uitsterven bedreigd. Hun leefgebied op het continent neemt steeds verder af door onder meer ontbossing. Het voedsel van de soort wijkt af van dat van andere roofvogels. Zo eten secretarisvogels geen konijnen of gevogelte, maar vooral insecten en knaagdieren. Ook zijn hun poten langer. Daarmee kunnen ze flinke trappen uitdelen.