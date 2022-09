Er is een beloning van een half miljoen euro uitgeloofd voor de persoon met de gouden tip over de juwelenroof tijdens de TEFAF-kunstbeurs in Maastricht in juni van dit jaar. De werkwijze van de daders doet vermoeden dat het om de beruchte Pink Panthers-bende gaat, zegt een woordvoerder van het schade-expertisebureau Charles Taylor Adjusting tegen De Telegraaf.

De verzekeraar heeft het schade-expertisebureau ingehuurd om de juwelenroof te onderzoeken. De beloning is bedoeld voor de persoon met de gouden tip over de vier mannen die er op de vierde dag van de kunstbeurs met kostbare juwelen vandoor gingen.

De mannen sloegen met bruut geweld de vitrines in. Met behulp van wapens werden bezoekers op afstand gehouden. Er zouden minstens tien sieren zijn buitgemaakt, waaronder een ketting met een diamant van 114 karaat, meldt de schade-expert van het bureau.

Hij denkt dat de daders kunnen worden gevonden, maar de politie laat zich daar niet over uit. Wel zijn er zijn duidelijke foto's van de mannen, dus mogelijk kunnen ze worden herkend. De mannen zouden in de buurt van Maastricht hebben overnacht; ze hebben twee dagen voor de overval namelijk de beurs verkend, vertelt hij aan De Telegraaf.

Interpol heeft de bende de naam Pink Panthers gegeven. Die verwijst naar de komische misdaadfilms met inspecteur Jacques Clouseau. Het zou gaan om een internationale bende van tientallen criminelen die het vooral op sieraden hebben gemunt.