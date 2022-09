De politie heeft vrijdagavond na een lange achtervolging vanuit Krimpen aan den IJssel op de A2 bij Amsterdam twee inzittenden van een auto opgepakt, vertelt een woordvoerder. Dat gebeurde nadat iemand had gemeld dat er in de auto een vuurwapen was gezien. Tijdens de rit van zo'n 80 kilometer werden spullen uit het autoraam gegooid.

Op de C.G. Roosweg in Krimpen aan den IJssel ging de bestuurder van de auto ervandoor. Tijdens de achtervolging werden er "allerlei goederen uit het raam gegooid", zegt de woordvoerder. Uiteindelijk lukte het de politie om ze te laten stoppen. De weg was daarom bij knooppunt Amstel korte tijd gesloten.

Omdat het duo de bevelen van de agenten niet opvolgde, is een politiehond ingezet. Die heeft een van de verdachten gebeten. Het is onbekend wat de verwondingen zijn. Medisch personeel heeft zich over de verdachte ontfermd.

In de auto is geen vuurwapen aangetroffen. De politie heeft langs de route wel spullen gevonden die uit de auto zijn gegooid. Een woordvoerder kan nog niet zeggen om wat voor goederen het gaat en laat weten dat ze eerst worden onderzocht.

Verdere details over de aangehouden personen zijn nog niet bekend.