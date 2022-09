Vorig weekend liep het kwik nog richting de 30 graden, maar deze zaterdag komt de regen met bakken uit de lucht. Zonliefhebbers kunnen uitkijken naar zondag, want dan klaart het alweer op. De temperaturen schommelen dit weekend overdag rond de 20 graden, schrijft Weerplaza.

Zaterdag begint regenachtig, vooral in het zuiden van Nederland. Voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant geldt zelfs een waarschuwing vanwege de vele neerslag in 24 uur tijd. Vanaf vrijdagmiddag is het daar al buiig.

In het noorden van het land valt slechts een enkele regenbui op zaterdag. Daar breekt de zon door.

In de loop van zaterdagmiddag komen er opklaringen vanuit het noordwesten en droogt het op steeds meer plaatsen op. Het wordt dan zo'n 20 graden.

Zondag wisselen stapelwolken en zon elkaar af. De wind is zwak tot matig. Het blijft bijna overal droog en het kwik stijgt tot ongeveer 22 graden.

Weerplaza-weerman Johnny Willemsen kan een lokaal buitje niet helemaal uitsluiten. Hij raadt barbecueliefhebbers dan ook aan om af en toe de regenradar in de gaten te houden.