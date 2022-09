Kinderen die zonder ouders naar Nederland zijn gevlucht, lopen veiligheidsrisico's en gezondheidsrisico's in de asielopvang van Ter Apel, melden inspectiediensten vrijdag aan staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel). Inspecteurs schreven in juni al een brandbrief hierover en concluderen nu dat de situatie alleen maar is verslechterd.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd telde samen met de Inspectie Justitie en Veiligheid 213 minderjarigen zonder ouders in Ter Apel. Van hen zijn negentien kinderen jonger dan vijftien jaar.

Het asielzoekerscentrum heeft eigenlijk plek voor maximaal 55 kinderen zonder ouders. De jongsten zouden op kleinschalige opvanglocaties met permanente begeleiding terecht moeten komen, schrijft de IGJ. In plaats daarvan zitten ze in een overvolle opvang.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft niet de capaciteit om toezicht te houden op de veiligheid en de gezondheid van deze grote groep, laat staan dat het in de gaten kan houden hoe het verder met de kinderen gaat. "COA-medewerkers willen alles doen wat zij kunnen, maar bij deze aantallen lukt dat niet meer", schrijft de inspectie.

De kinderen wonen en slapen met zes tot acht personen per ruimte, zonder toezicht en begeleiding. "De keukens, wc's, douches en slaapkamers zijn vies. Er is gebrek aan hygiëne", staat in de brief aan Van der Burg. "Daardoor zijn er risico's voor de gezondheid." De minderjarigen moeten zelf de ruimtes schoonhouden, "maar zijn hier overduidelijk niet toe in staat", aldus de inspecties.

Tweede brief in drie maanden tijd over de kinderen in Ter Apel

De inspectie roept Van der Burg op om nu in te grijpen en de kinderen naar fatsoenlijke opvangplekken te brengen. Het IGJ stelt voor dat dit buiten Ter Apel is, met begeleiding, hygiëne en gezondheidszorg.

In juni vroegen dezelfde inspectiediensten al in een brandbrief aan de staatssecretaris om iets te doen aan de situatie van de kinderen in Ter Apel. "Hun situatie moet snel verbeteren", schreven ze destijds.

In september onderzochten de inspecteurs specifiek de kinderen zonder ouders, van wie het in juni al bekend was dat er drie keer zoveel van waren als toegestaan. Eind augustus was het aantal alleenstaande kinderen zelfs vijf keer meer dan de toegestane 55.