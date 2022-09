Het kabinet wil dat verdachten met een "ernstig beveiligingsrisico" via een videoverbinding bij hun rechtszaak aanwezig kunnen zijn. Door een vrijdag aangenomen wetsvoorstel mag de rechter besluiten zo'n videoverbinding te gebruiken. In de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught worden daarvoor speciale ruimtes gemaakt.

Verdachten hebben het recht om bij een zitting aanwezig te zijn. Maar het vervoer van sommige verdachten naar de rechtbank brengt soms grote risico's met zich mee. Ook kost het vervoer naar de rechtbank en de beveiliging van deze processen de politie veel mankracht. Volgens het ministerie gelden die risico's met name rondom de EBI in Vught, waar zware criminelen verblijven.

Straks mag de rechter zelf besluiten of verdachten via een videoverbinding aanwezig zijn. Daarmee wordt volgens het ministerie het vervoeren van verdachten met ernstige veiligheidsrisico's snel teruggedrongen. Ook is er minder risico dat verdachten rond de zitting met elkaar kunnen praten.

Advocaten mogen zelf besluiten of ze bij de verdachte gaan zitten of naar de rechtbank zelf gaan.

De Raad van State gaat zich nu over het voorstel buigen. Het ministerie verwacht dat de nieuwe wet vanaf 1 januari 2023 gaat gelden. In de EBI worden nu twee ruimtes gemaakt waarin verdachten digitaal bij hun zitting aanwezig kunnen zijn. Die zijn naar verwachting in de eerste helft van 2023 klaar.