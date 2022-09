Door het slechte nieuws dat meestal NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom zetten we op zaterdag wat positieve en vrolijk stemmende berichten op een rij. Met deze keer: een vrouw die Parkinson ruikt, een nieuw malariavaccin en opluchting vanwege de eerste regen.

Wil je elke week het Goed Nieuws-overzicht lezen? Volgen Klik hier om je aan te melden voor een pushbericht als we de volgende publiceren

Parkinson-test ontwikkeld dankzij vrouw die ziekte kan ruiken

Onderzoekers van de University of Manchester hebben een nieuwe test ontwikkeld waarmee de ziekte van Parkinson sneller en nauwkeuriger kan worden vastgesteld. De wetenschappers werden daarbij geholpen door een Schotse vrouw, die het unieke vermogen heeft om de ziekte te kunnen ruiken.

Nieuw malariavaccin kan 'de wereld veranderen'

We blijven nog even in de wereld van de geneesmiddelen. Ook in de strijd tegen malaria is deze week een doorbraak geweest. Wetenschappers van de University of Oxford hebben een nieuw malariavaccin ontwikkeld dat volgens hen de potentie heeft om de wereld te veranderen.

Uit de eerste onderzoeksresultaten blijkt dat het vaccin tot 80 procent bescherming biedt tegen de dodelijke ziekte. Een ander groot voordeel is dat het vaccin goedkoop geproduceerd kan worden.

James Webb-telescoop ontdekt duizenden nieuwe sterren

In een heel andere tak van de wetenschap was het ook feest, want sterrenkundigen ontdekten duizenden niet eerder ontdekte sterren. De James Webb-telescoop registreerde de sterren, die gezien werden in de Tarantulanevel op zo'n 170.000 lichtjaren van de aarde.

Met de krachtige James Webb-telescoop kunnen wetenschappers nu ook door de nevel heen kijken en veel scherpere foto's maken. Daardoor kwamen duizenden nieuwe, jonge sterren in beeld.

Regen maakt sommige noodmaatregelen tegen droogte overbodig

Dichter bij huis schrapten de eerste waterschappen enkele noodmaatregelen die zij deze zomer hadden genomen tegen extreme droogte. Het heeft de afgelopen dagen flink geregend in deze gebieden.

Het gaat om waterschappen in gebieden die minder te lijden hadden van het neerslagtekort. Zo hoeft waterschap Zuiderzeeland in Flevoland geen water meer door te voeren van het IJsselmeer en het Markermeer naar het Veluwemeer.

Kleiner nieuws om ook blij van te worden

Tot slot nog een paar kleinere ontwikkelingen waar wij op de redactie om moesten glimlachen:

Boswachter Joris Hellevoort ontdekte dat de oudste eik in Nederland mogelijk bijna achthonderd jaar oud is. Tot nu toe werd aangenomen dat de boom in het Brabantse dorp Den Hout hoogstens driehonderd jaar oud was.

Tot nu toe werd aangenomen dat de boom in het Brabantse dorp Den Hout hoogstens driehonderd jaar oud was. Bedrijven in Noord-Brabant en Limburg kunnen vanaf december weer aangesloten worden op het stroomnet. Door de krappe ruimte op het stroomnet beter te verdelen, heeft TenneT 1.700 megawatt aan extra capaciteit gevonden.

Door de krappe ruimte op het stroomnet beter te verdelen, heeft TenneT 1.700 megawatt aan extra capaciteit gevonden. Onze techredacteur Tim Wijkman ontdekte dat je honderden euro's per jaar kan besparen door simpel stekkers te trekken.

Nog één wetenschappelijke doorbraak om mee af te sluiten: Onderzoekers hebben ontdekt hoe Het melkmeisje van Johannes Vermeer er oorspronkelijk uitzag. Nieuwe technieken onthullen dat de schilder zich een paar keer heeft bedacht.

Ben je blij met dit Goed Nieuws-overzicht, of kunnen er dingen beter? NU.nl hoort graag je mening in deze korrte vragenlijst van 1 minuut. Heel erg bedankt voor het invullen!