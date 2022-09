Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben in de nacht van donderdag op vrijdag opnieuw driehonderd mensen buiten geslapen, meldt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

"Er waren onvoldoende plekken elders om mensen onder te brengen", zegt de woordvoerder. Rond 23.00 uur konden wel nog zo'n 150 vrouwen en kinderen naar een noodopvang in Stadskanaal worden gebracht.

Hulporganisatie MiGreat heeft samen met Stadskerk Emmen voedsel en poncho's uitgedeeld bij het aanmeldcentrum. In de avond zouden ook een aantal tenten zijn uitgedeeld voor wat beschutting, vertelt MiGreat-voorzitter Roos Ykema. Die waren tenten hadden geen haringen, omdat die volgens handhavers als wapen gebruikt kunnen worden.

"Wij maken ons ontzettend zorgen over de omstandigheden waarin mensen de nacht door moesten komen", zegt Ykema. "Het is onbestaanbaar dat het COA geen opvangplekken regelt terwijl er regen voorspeld is, en geen regenplan of noodoplossing heeft voor de mensen buiten."

Twee weken lang hoefden er geen mensen buiten te slapen. Dit was de eerste nacht waarvoor weer onvoldoende slaapplaatsen waren geregeld.