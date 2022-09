In augustus was het aantal sterfgevallen opnieuw groter dan verwacht, blijkt uit onderzoek van statistiekbureau CBS. Ook in de maanden mei, juni en juli was er sprake van oversterfte. Een van de oorzaken was het grotere aantal overleden verpleeghuisbewoners en tachtigplussers.

In augustus overleden in totaal ongeveer vijftienduizend mensen. De oversterfte kwam uit op ruim dertienhonderd mensen en was daarmee kleiner dan in juli.

Eerder deze week bleek dat onderzoeksinstituut Nivel het onderzoek naar de oversterfte in Nederland niet kan uitvoeren. De Tweede Kamer eiste een onderzoek naar de sterftecijfers, maar de wetenschappers van het Nivel krijgen geen gegevens over coronabesmettingen en vaccinaties van het RIVM en de GGD. "Daardoor kan een deel van de puzzel niet worden gelegd", zegt Nivel-onderzoeker Robert Verheij.

Het CBS kwam eerder tot de conclusie dat de oversterfte voor een deel het gevolg is van de coronapandemie, maar dat het virus niet alles kan verklaren. Volgens Verheij is het maar de vraag of zo'n sluitende verklaring er ooit zal komen, omdat veel factoren een rol kunnen spelen in de sterftecijfers.