Vrijdag trekken vanuit het zuidwesten talrijke buien over het land. Daarbij is onweer mogelijk. Het wordt maximaal 20 graden. Aan zee waait het vrij krachtig, windkracht 5.

In de ochtend is er vooral in het zuidwesten kans op buien. Later breiden de buien zich geleidelijk verder over het land uit.

Daarbij kan het onweren. Ook kan het soms stevig plenzen, maar tussen de buien door breekt de zon af en toe door.

In de avond neemt de kans op regen af en de temperatuur daalt naar 13-14 graden.

