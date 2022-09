Er komt een onderzoek naar de vraag in hoeverre Donny M. passende begeleiding, ondersteuning en zorg heeft gekregen, meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) donderdag. Hij wordt verdacht van het ontvoeren en doden van de negenjarige Gino in juni.

Gino verdween op 1 juni uit een speeltuin in Kerkrade. Zijn lichaam werd drie dagen later gevonden bij een woning in Geleen. De 22-jarige M. was de nacht ervoor opgepakt in verband met betrokkenheid bij de verdwijning van de jongen.

Ook wordt gekeken naar hoe de betrokken partijen hebben samengewerkt, aldus de IGJ. In de afgelopen tijd is duidelijk geworden dat M. veel heeft misdaan. Zo werd hij in het verleden al eens veroordeeld voor kindermisbruik en een poging tot doodslag voor het gooien van een stoeptegel van een viaduct.

Het samenwerkingsverband van vier inspecties, het zogeheten Toezicht Sociaal Domein, doet het onderzoek in samenwerking met de lokale toezichthouder van de gemeente Sittard-Geleen. "Zij willen in kaart brengen wat goed en niet goed ging en daarmee leer- en verbeterpunten formuleren voor de toekomst", meldt de inspectie.

De verwachting is dat het onderzoeksrapport in het voorjaar van 2023 wordt gepubliceerd.