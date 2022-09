Uit een voorlopig bloedonderzoek bij de vrachtwagenchauffeur die betrokken was bij het drama in Nieuw-Beijerland, is een kleine hoeveelheid sporen aangetroffen die op middelengebruik lijken. Dat zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) donderdag tegen NU.nl. Of er sprake is van verdovende middelen of medicatie, wordt nu onderzocht door specialisten van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).

De rechtbank besloot donderdag dat de chauffeur de rechtszaak in vrijheid mag afwachten. Het OM is het daar niet mee eens en heeft laten weten in beroep te gaan. "Zolang we niet zeker weten wat er in zijn bloed heeft gezeten, kan het zo zijn dat de man alsnog achter het stuur kruipt."

Ook liet de rechtbank weten dat het "voor het onderzoek niet van belang is dat hij langer vast blijft zitten". De 45-jarige man uit Spanje kan, als hij dat wil, terugkeren naar zijn vaderland. Als het tot een rechtszaak komt, zou de rechtbank hem kunnen verplichten erbij te zijn.

Het OM zegt zich niet te verzetten tegen zijn voorlopige vrijlating als er strenge voorwaarden aan worden verbonden. Justitie noemt onder meer de voorwaarde dat de verdachte in Nederland én in Spanje gehoor moet geven aan alle oproepen van de politie en justitie.

Het rijbewijs van de chauffeur is door het OM ingehouden. "Dit betekent dat hij niet achter het stuur van een voertuig mag plaatsnemen."

Onderzoek is niet op korte termijn afgerond

De chauffeur raakte op 27 augustus van een dijk op de Zuidzijde in het Zuid-Hollandse dorp Nieuw-Beijerland. Hij reed vervolgens in op een buurtfeest. Daarbij kwamen zes volwassenen om het leven. Onder hen was ook een hoogzwangere vrouw, waarmee het dodental uitkwam op zeven.

Het onderzoek naar het incident met de truck loopt nog en is niet op korte termijn afgerond. Naast het aanvullende bloedonderzoek wachten de onderzoekers nog op medische gegevens uit Spanje. Pas dan kan worden vastgesteld of een medische aandoening of medicatie een rol kan hebben gespeeld. De advocaten van de chauffeur zeiden eerder deze week te denken dat hij ten tijde van het ongeluk een epileptische aanval had.