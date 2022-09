Weggebruikers moeten vrijdagavond rekening houden met een extra drukke avondspits, meldt Rijkswaterstaat. Mensen die de optie hebben om thuis te werken, worden geadviseerd dat te doen.

Door stakingen rijden er vrijdag in het hele land geen NS-treinen. Dat zorgt voor extra druk op de wegen.

Dat terwijl de vrijdagavondspits doorgaans al druk is vanwege de combinatie van woon-werkverkeer en mensen die eropuit gaan. "We verwachten morgen dan ook een zeer drukke avondspits die mogelijk al rond het middaguur begint", schrijft Rijkswaterstaat. "We adviseren weggebruikers om morgen - indien mogelijk - thuis te werken."

Op dinsdag 30 augustus reden er vanwege een staking nauwelijks treinen. Die dag was zowel de ochtend- als de avondspits erg druk. Tijdens de avondspits stond er meer dan 450 kilometer file op de rijkswegen.

Volgende week vinden er ook stakingen plaats. Rijkswaterstaat waarschuwt dat het dan ook druk kan worden en adviseert goed voorbereid op reis te gaan.