Militair Marco Kroon gaat veertig dagen celstraf uitzitten in de militaire gevangenis in Stroe. Dat bevestigt zijn advocaat Geert-Jan Knoops na berichtgeving van het AD. Kroon vindt de taakstraf die hij kreeg voor het geven van een kopstoot aan een agent te licht. Hij kiest er daarom voor zijn straf om te zetten naar een gevangenisstraf.

Kroon kreeg in 2020 een taakstraf van tachtig uur opgelegd, omdat hij een agent een kopstoot had gegeven. Hij kreeg daarnaast een boete van 120 euro voor wildplassen. Dat gebeurde tijdens carnaval in maart 2019.

De militair was het niet eens met de opgelegde straf. Zo plaste hij tegen een hek, omdat hij urologische problemen had en er volgens hem niet voldoende wc's waren. Ook zei hij dat agenten overdreven geweld zouden hebben gebruikt bij de arrestatie.

Maar ook nadat Kroon naar de Hoge Raad (de hoogste rechter van het land) was gestapt, bleef de straf staan. Daarmee is de straf nu niet meer terug te draaien.

Kroon vindt dat iemand die wordt veroordeeld voor geweld tegen een hulpverlener een celstraf moet krijgen. De militair houdt vol dat hij onschuldig is aan het geven van een kopstoot aan een agent. Maar nu hij hiervoor tot de hoogste rechter is veroordeeld, vindt hij het passender om een celstraf uit te zitten. "Het is voor hem een principiële kwestie", aldus advocaat Knoops.

Kroon ontving in mei 2009 als eerste militair in een halve eeuw de Militaire Willems-Orde, de hoogste militaire onderscheiding van Nederland.