Terwijl de Tweede Kamer donderdag debatteert over de asielcrisis, wachten zeker driehonderd asielzoekers in Ter Apel op het natte veld voor het aanmeldcentrum. Dagelijks worden zij met bussen naar het Groningse dorp gebracht na een nacht in de noodopvang. Maar de regen en de kou brengen extra risico's met zich mee.

Volgens voorzitter Roos Ykema van de stichting MiGreat staan er overdag steeds tussen de driehonderd en vijfhonderd vluchtelingen te wachten voor het aanmeldcentrum van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Artsen zonder Grenzen bevestigt dit beeld: "Overdag worden zij van hun slaapplek met de bus naar Ter Apel gebracht, waar ze gewoon weer aan hun lot zijn overgelaten."

Op het veld zijn grote bruine luifels om onder te schuilen voor de regen, maar die bieden niet voor iedereen een droge plek. "Er is al weinig vloerruimte voor iedereen onder de luifels, maar erger is dat er geen zijpanelen zijn", zegt noodhulpcoördinator Monique Nagelkerke van Artsen zonder Grenzen. "Met een beetje wind waait de regen zo naar binnen."

"De situatie is erg vervelend, want als deze mensen nat en koud worden, lopen ze ook nog het risico om ziek te worden", zegt Ykema. Daarom deelt MiGreat poncho's en veel plastic zeil uit.

Ook nachten worden penibel

Artsen zonder Grenzen onderschrijft dat een verkoudheid met dit weer "eerder doorslaat naar bronchitis". "Onderkoeling is ook waarschijnlijk", zegt Nagelkerke. "Mensen wachten hier veertien uur per dag. Daarnaast kruipen ze op elkaar, omdat ze het koud hebben. Dan verspreidt een verkoudheid zich veel sneller, laat staan corona."

Ook de nachten worden penibel nu het weer omslaat. In de nacht van dinsdag op woensdag trokken zware onweersbuien voorbij. Toch werden de tentjes die er stonden weggehaald, aldus Ykema. Zo'n 150 mensen sliepen toen buiten. Afgelopen nacht waren dat nog tachtig vluchtelingen.

COA heeft luifels voor 'vrijwillige buitenslapers'

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) licht toe dat tentjes niet zijn toegestaan volgens de noodverordening die nog altijd geldt.

"De reden hiervoor is dat deze tentjes zowel voor kwetsbare mensen als voor medewerkers van het COA, Trigion (beveiliging, red.) en politie onveilige situaties kan opleveren", zegt een woordvoerder van het COA. Hij doelt er onder meer op dat mensen in een tent niet meer in zicht zijn. "De politie of handhaving verwijdert tenten wanneer ze deze aantreffen."

Volgens het COA zijn de tentjes niet nodig om de wachtenden droog te houden. "Zij pasten onder de luifels die op het grasveld staan en deze zijn waterdicht. Dus ja, ze zijn droog gebleven", aldus de woordvoerder.

Ook zegt het COA dat de asielzoekers vrijwillig buiten slapen. Stichting MiGreat laat weten dat een deel van de buitenslapers dinsdagnacht niet meer mee kon met een bus naar een opvanglocatie. Artsen zonder Grenzen had eerder deze week gezien dat asielzoekers zo laat arriveerden in Ter Apel, dat ze de bus hadden gemist naar een slaapplek.

Bovendien voelt niet iedereen zich veilig of prettig in de noodopvang. Daarom kiezen mensen er soms zelf voor om buiten in Ter Apel te blijven slapen, besluit een woordvoerder van Artsen zonder Grenzen.