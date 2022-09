De ochtendspits is donderdag erg druk door regen en ongelukken. Volgens de ANWB staat er rond 9.00 uur meer dan 680 kilometer file. Een aantal rijstroken zijn inmiddels weer geopend. Rijkswaterstaat verwacht in de namiddag een nog zwaardere spits.

Op de A4 is een ongeluk gebeurd in de rechterbuis van de Beneluxtunnel. De linkerbuis is nog wel open. Ook loopt een file op de A12 van Arnhem naar Utrecht op vanwege een ongeluk op de verbindingsweg.

Bij Purmerend-Noord op de A7 was een rijstrook dicht en op de A50 bij Vaassen in Gelderland was slechts een rijstrook open vanwege ongelukken.

"Veel files die altijd voorkomen, zijn door de regen nu langer", zegt een woordvoerder van de ANWB. "Bovendien zijn er flink wat ongelukken gebeurd, ook weer mede door de regen." Een andere factor voor de drukke ochtendspits is dat op dinsdagen en donderdagen meer mensen op kantoor werken.

Rijkswaterstaat telt donderdagochtend op meer dan honderd plekken in het land oponthoud, werkzaamheden, ongevallen en langzaam rijdend verkeer. De verwachting is dat de spits donderdagmiddag nog drukker wordt.

De drukste spits ooit was in mei dit jaar. Toen stond er landelijk zo'n 1.120 kilometer file. Op de vijfde plaats staat een spits met 789 kilometer file. Het is de vraag of die donderdag overtroffen zal worden.