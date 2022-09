Youssef T. was al jaren voordat hij advocaat werd van zijn neef Ridouan T. te linken aan diens criminele organisatie. Toch kon de raadsman ongestoord de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught bezoeken om Ridouan T. bij te staan. Dat blijkt donderdag uit onderzoek van het AD en Follow the Money.

Dat is opvallend, omdat toenmalig minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker zei dat er alleen een ongemakkelijk gevoel was toen Youssef T. zich meldde. Dat zei Dekker, nadat bekend was geworden dat de advocaat ervan verdacht werd een doorgeefluik van Ridouan T. te zijn.

Youssef T. werd in eerste instantie nog geweigerd toen hij zich in december 2020 meldde bij de EBI. De reden was een onderzoek naar mogelijk misbruik van zijn geheimhouderstelefoon. Dit onderzoek leverde niets op en daarom kon Youssef T. in maart 2021 alsnog de best beveiligde gevangenis van het land betreden.

Het Openbaar Ministerie (OM) wilde er alles aan doen om Youssef T. te weren uit de EBI, blijkt uit een verzoek Wet open overheid (Woo) van het AD. Er waren toen echter onvoldoende juridische gronden om dat te doen.

Nu blijkt dat de politie al in 2018 concludeerde dat Youssef T. te linken was aan de criminele organisatie van Ridouan T. Hij had meerdere auto's op zijn naam staan en fungeerde mogelijk als katvanger, stelde de politie.

OM: Informatie te weinig om toegang te ontzeggen

Het OM geeft desgevraagd toe dat deze informatie bij het ministerie bekend was. Maar ook dit was volgens het OM te weinig om Youssef T. de toegang tot de EBI te ontzeggen.

Justitie wil niet zeggen of deze informatie ook bij de directeur van de gevangenis bekend was. Die heeft ook de bevoegdheid om personen te weigeren.

Youssef T. werd uiteindelijk op 8 oktober vorig jaar aangehouden in de EBI tijdens een ontmoeting met Ridouan T. De advocaat zou ervoor hebben gezorgd dat zijn neef zijn criminele activiteiten kon voortzetten.

Justitie brengt Ridouan T. in twee strafzaken in verband met ten minste elf liquidaties. Hij staat echter alleen terecht in het Marengo-proces, waar onlangs levenslang tegen hem werd geëist.