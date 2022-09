Youssef T. was al jaren voordat hij advocaat werd van zijn neef Ridouan T. te linken aan diens criminele organisatie. Toch kon de raadsman ongestoord de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught bezoeken om Ridouan T. bij te staan. Dat blijkt donderdag uit onderzoek van het AD en Follow the Money (FTM).

Deze criminele contacten hadden voor de EBI reden kunnen zijn om Youssef T. de toegang tot zijn neef te ontzeggen. Het is echter niet duidelijk of de informatie wel is gedeeld met de directeur van de gevangenis.

Het staat ook haaks op een opmerking van toenmalig minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker. Die zei dat er alleen een ongemakkelijk gevoel was, toen Youssef T. eind 2020 liet weten als advocaat op te treden voor zijn neef Ridouan T. Vrije toegang tot een advocaat is zeer belangrijk en werd daarom niet tegengehouden.

De vraag is nu of dat wel klopt. Youssef T. werd in eerste instantie ook geweigerd bij de EBI. Dat kon omdat er een onderzoek liep naar mogelijk misbruik van zijn geheimhouderstelefoon. Dat is een telefoon waarmee een advocaat vertrouwelijk kan bellen.

Meerdere auto's op naam van Youssef T.

Dit onderzoek leverde niets op. Daarom kon Youssef T. in maart 2021 alsnog de best beveiligde gevangenis van het land betreden.

Nu blijkt dat de politie al in 2018 wist dat Youssef T. te linken was aan de criminele organisatie van zijn neef Ridouan T. Zo werd een auto staande gehouden met daarin Youssef T. en een crimineel contact van Ridouan.

De auto stond op naam van Youssef, net als nog meer auto's. De politie dacht dat de man mogelijk als katvanger fungeerde. Daarmee verhul je wie de ware eigenaar is van in dit geval een voertuig. Daarvan kunnen bijvoorbeeld criminelen gebruikmaken.

OM: Informatie te weinig om toegang te ontzeggen

Het OM geeft aan FTM toe dat deze informatie bij het ministerie bekend was. Maar ook dit was volgens het OM te weinig om Youssef T. de toegang tot de EBI te ontzeggen.

Justitie wil niet zeggen of deze informatie ook bij de directeur van de gevangenis bekend was. Die heeft ook de bevoegdheid om personen te weigeren.

Youssef T. werd uiteindelijk op 8 oktober vorig jaar aangehouden in de EBI tijdens een ontmoeting met Ridouan T. De advocaat zou ervoor hebben gezorgd dat zijn neef zijn criminele activiteiten kon voortzetten.

Justitie brengt Ridouan T. in twee strafzaken in verband met ten minste elf liquidaties. Hij staat echter alleen terecht in het Marengo-proces, waar onlangs levenslang tegen hem werd geëist.