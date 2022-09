Het Openbaar Ministerie heeft het strafrechtelijk onderzoek naar de fraudezaken rondom de Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA) geseponeerd. Het onderzoek naar de drie voormalige bestuurders van de stichting en de bv gaat wel door. Sywert van Lienden, Bernd Damme en Camille van Gestel blijven verdacht van oplichting, verduistering en witwassen.

Het maatschappelijk belang om de mondkapjesstichting en de bv verder te vervolgen ontbreekt volgens het OM. De stichting en de bv waren slechts "het vehikel" dat de bestuurders gebruikten. Bovendien heeft het nieuwe bestuur gezegd "schoon schip" te willen maken. Van Lienden, Damme en Van Gestel zijn ontslagen dan wel opgestapt.

Van Lienden en Damme werden in april voorlopig uit het bestuur gezet. Het Openbaar Ministerie en zeven betrokkenen hadden de rechter om hun ontslag gevraagd. Het derde bestuurslid, Van Gestel, was toen al opgestapt.

Van Lienden en de andere bestuurders richtten SHA op om medische hulpmiddelen, waaronder mondkapjes, te regelen voor klanten. Dit deden ze naar eigen zeggen zonder winstoogmerk. Justitie verdenkt het drietal ervan dat ze hun klanten hebben doorgesluisd naar een heimelijk opgerichte commerciële bv, waarmee ze miljoenen euro's hebben verdiend.

Een van de deals voor het leveren van mondkapjes was met het ministerie van Volksgezondheid. Een deel van de mondmaskers is door het RIVM afgekeurd, omdat ze het zeer dunne koolstofmateriaal grafeen bevatten. Vooralsnog is geen van de mondkapjes gebruikt.