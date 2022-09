Het kabinet gaat donderdag in debat met de Tweede Kamer over de asielcrisis. Die crisis is groot en de oplossingen die het kabinet voor ogen heeft, liggen moeilijk bij zowel de coalitie als de oppositie. Ook onafhankelijke experts en het Europees Parlement hebben zich kritisch uitgelaten over de asieldeal van de coalitie.

Het kabinet sprak onder meer af dat nareizigers veel langer moeten wachten op hereniging met hun familie. Ook wordt de zogeheten Turkijedeal opgeschort, waardoor Nederland tot eind 2023 minder asielzoekers vanuit Griekenland overneemt.

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) en minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) moeten zich verantwoorden voor de problemen en beoogde oplossingen. Sommige fracties vinden de voorstellen van het kabinet te hard en inhumaan. Andere fracties vinden ze juist te slap en blijven aandringen op een asielstop.

De onafhankelijke Commissie Meijers, bestaande uit deskundigen op het gebied van onder meer internationaal vreemdelingenrecht, concludeert dat de asieldeal strijdig is met de Europese wet. Het adviesorgaan verwacht dan ook dat Nederland "teruggefloten zal worden" als de voorgestelde maatregelen daadwerkelijk worden ingevoerd.

De commissie wijst er bijvoorbeeld op dat vluchtelingen onder de nieuwe regels mogelijk 2,5 jaar moeten wachten op gezinshereniging. Structurele uitstel van gezinshereniging, zeker als het gaat om kinderen, is volgens de experts in strijd met de richtlijn voor gezinshereniging en het EU-grondrechtenhandvest. Daarin staat dat er rekening moet worden gehouden met de belangen van minderjarige kinderen.

Van der Burg moet zich verantwoorden voor Europese commissie

Het Europees Parlement heeft de staatssecretaris gevraagd om een verantwoording. Van der Burg moet op een later vast te stellen moment verschijnen voor de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE) van het Europees Parlement.

Daar moet hij opheldering verschaffen over de "mensonterende situatie in Ter Apel" en de verlenging van de wachttijd voor gezinshereniging. De commissie wil ook weten hoe het kabinet denkt de opvangcrisis in Nederland op te lossen.

"Het is al niet te rechtvaardigen dat de opvangomstandigheden in Nederland zo ondermaats zijn, terwijl we helemaal niet kampen met een uitzonderlijk groot aantal asielzoekers", zegt Europarlementariër Tineke Strik (GroenLinks), die het initiatief voor de hoorzitting heeft genomen.

"Dat de Nederlandse regering een zelfgecreëerde opvangcrisis nu ook nog eens probeert te repareren door het recht op gezinshereniging van vluchtelingen te schenden, is onmenselijk", aldus Strik.

Artsen zonder Grenzen verleent voor het eerst hulp in Nederland

De asielcrisis was er al ruim voor de zomer, maar is de afgelopen maanden in rap tempo verergerd. Vooral bij het aanmeldcentrum in Ter Apel was de situatie dramatisch en onhoudbaar.

Nachtenlang hebben honderden asielzoekers er buiten op het gras moeten slapen. De hygiënische omstandigheden waren slecht en de veiligheid kwam in het geding. Artsen zonder Grenzen verleende medische hulp aan asielzoekers bij het aanmeldcentrum. Het was voor het eerst dat de organisatie dat in Nederland deed.

Een van de grootste problemen is dat de doorstroming vanuit de asielzoekerscentra (azc's) naar reguliere woonruimte al tijden stokt. Statushouders - voormalige asielzoekers die in Nederland mogen blijven - houden bij gebrek aan een woning zo'n 16.000 van de circa 40.000 plekken in azc's 'bezet'.

Staatssecretaris Van der Burg is al tijden op zoek naar nieuwe azc's, maar gemeenten zitten daar niet op te wachten. Ook noodopvangplekken kwamen moeizaam van de grond.